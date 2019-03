FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank könnte nach Ansicht der Analysten von Standard & Poor's (S&P) im Laufe der Zeit theoretisch erhebliche Effizienzgewinne mit sich bringen und für hohe Synergien sorgen. Gleichzeitig warnen die Analysten der Ratingagentur vor signifikanten Risiken.

So verweisen die Analysten zunächst auf externe Risiken, etwa vor dem Hintergrund der sich abschwächenden europäischen Konjunktur. Zudem lasteten der strukturell von niedrigen Margen und hohen Kosten im Privat- und Geschäftskundenbereich geprägte deutsche Bankenmarkt und das widrige Zinsumfeld auf den Renditen. Überdies könnte eine kartellrechtliche Genehmigung verweigert oder nur unter unattraktiven Auflagen erteilt werden. Nicht klar ist außerdem, ob die Politik einen Stellenabbau in der Größenordnung, der für Effizienzgewinne notwendig wäre, mittragen würde.

Aber auch intern könnte es Probleme geben. Hier nennen die Analysten die Unternehmens- und Investmentbank der Deutschen Bank, wo die Kehrtwende nicht so recht gelingen will. Auch wenn eine fusionierte Bank einen Großteil ihrer Erträge aus wenig schwankungsanfälligen Bereichen erzielte, so übte die Unternehmens- und Investmentbank der Deutschen Bank dennoch einen beträchtlichen Einfluss auf das Geschäft insgesamt und das Risikoprofil aus, meint S&P.

Die beiden Banken hätten im Falle eines Zusammeschlusses weitere Jahre mit tiefgreifenden internen Restrukturierungsmaßnahmen vor sich, während sich die Konkurrenten auf die Kunden und die Steigerung ihrer Gewinne konzentrieren könnten. Was die Umsetzung von Strategieplänen angeht, haben beide Banken in der Vergangenheit aber Lücken offenbart.

Außerdem sind beide Banken derzeit noch mit ihren eigenen Plänen beschäftigt. Sie könnten mit der Integration nach einem Zusammenschluss vielleicht warten, bis die Deutsche Bank ihren Plan abgeschlossen hat. Damit würden sich jedoch auch die Synergien verzögern.

In guten Zeiten wäre eine Fusion dieser Größe ein riesiges Unterfangen, meint S&P. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte es ein solches Vorhaben die Möglichkeiten der Banken, einen Wandel umzusetzen, überstrapazieren.

