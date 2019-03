Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach einem Treffen mit dem Management des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Bei der Tochter Audi sei nun ein neues Team am Start, das einen aggressiven Umstrukturierungsplan vorgelegt habe, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Falls dieser wie geplant umgesetzt werde, könnte das operative Ergebnis (Ebit) des Gesamtkonzerns um rund 2 Milliarden Euro steigen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-03-18/13:49

ISIN: DE0007664039