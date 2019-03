Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit Vertretern des Managements auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei Anwendungen auf Basis der IGBT- Technik könne die Nachfrage einiger potenziellen Kunden in den nächsten 12 Monaten nicht bedient werden, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Chiphersteller versuche nun, auf diese Entwicklung mit einer Expansion der Produktionskapazitäten zu reagieren. Dies gehe aber auf Kosten anderer Produkte./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-03-18/13:51

ISIN: DE0006231004