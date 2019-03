Die Nordex-Aktie zählt am Montag erneut zu den stärksten Werten am deutschen Markt. Mit einem Plus von knapp vier Prozent führen die Papiere des Windanlagenbauers den TecDAX gemeinsam mit RIB Software an. Der Rücksetzer vom Freitag ist damit bereits wieder Geschichte. Schwung liefert eine Meldung über den Beginn der Serienproduktion einer neuen Turbinengeneration.

