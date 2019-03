Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA AUTO präsentiert die Finanzzahlen und den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 am 20. März um 10 Uhr MEZ in Mladá Boleslav - Livestream auf der SKODA Website zeigt die Pressekonferenz im Internet



Die Jahrespressekonferenz von SKODA AUTO beginnt am Mittwoch, 20. März um 10 Uhr MEZ und wird live im Internet übertragen. Bei der Präsentation am Unternehmensstammsitz in Mladá Boleslav stellt das Unternehmen die Finanzzahlen und den Geschäftsbericht des Jahres 2018 vor. Zudem gibt SKODA AUTO einen Überblick über die aktuelle Situation beim Automobilhersteller und liefert einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.



Auf der SKODA Website, auf Youtube und auf Twitter lässt sich die rund 45-minütige Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Termin: Mittwoch, 20. März 2019, ab 10 Uhr MEZ



Livestream auf der SKODA Website: http://www.skoda-auto.de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8dPHYFqLVvg Twitter: https://twitter.com/skodade



