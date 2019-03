Aachen (ots) -



Die weltweit erste pflanzliche Alternative zum Nervengift Botulinumtoxin kommt aus Deutschland und heißt Biotulin. Jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen: Biotulin reduziert Falten sichtbar innerhalb 1 Stunde. Das ergab eine unabhängige Wirksamkeitsstudie.



Laut internationalen Medien vertrauen Letizia von Spanien, Kate Middleton, Michelle Obama, Madonna und viele weitere Celebrities auf Biotulin aus Deutschland. Dieser Wirkstoff verdrängt nach und nach das Nervengift Botulinumtoxin und wird als der natürliche Faltenkiller weltweit gefeiert.



Biotulin wird u.a. aus der Parakresse gewonnen und wirkt als pflanzliches Lokalanästhetikum. Das Geheimnis: Das in der Parakresse enthaltene Spilanthol. Spilanthol reduziert die Muskelkontraktion und kleinere Fältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen lösen sich auf.



Biotulin wird wie eine Lotion aufgetragen, es zieht schnell in die Haut ein, glättet und strafft diese, allerdings ohne die typische Maskenbildung. Das Gesicht bleibt natürlich und entspannt.



Hyaloronsäure unterstützt dabei die Wirksamkeit von Biotulin. Hyaluronsäure polstert die Haut zusätzlich auf, stützt kollagene und elastine Fasern. Ihr optisch hautstraffender und glättender Effekt, ist sehr gut und sofort zu sehen.



