Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Grundtendenz der deutschen Wirtschaft verhalten

Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank mit wenig Schwung in das erste Quartal gestartet. "Die zyklische Grundtendenz der deutschen Wirtschaft blieb nach der Jahreswende verhalten. Dies lag vor allem an der sich weiter abkühlenden Industriekonjunktur", erklärte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für März. "Das verarbeitende Gewerbe könnte damit das dritte Vierteljahr in Folge das gesamtwirtschaftliche Wachstum dämpfen."

Kukies: Haben uns nie für Bankenfusionen eingesetzt

Die Bundesregierung nimmt nach Aussage von Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, eine neutrale Position zu den Gesprächen über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank ein. Am Rande einer Veranstaltung in Frankfurt sagte Kukies: "Wir haben immer nur gesagt, dass wir einen starken Bankensektor wollen." Die Bundesregierung habe jedoch nie gesagt, dass sie irgendwelche Fusionen befürworte. "Das ist wohl immer absichtlich missverstanden worden", sagte Kukies.

Britischer Außenminister hält neue Brexit-Abstimmung vor EU-Gipfel für möglich

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hält eine erneute Abstimmung über das Brexit-Abkommen im Unterhaus in den kommenden Tagen weiter für möglich. Seine Regierung hoffe, dass es dazu komme, sagte Hunt beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Nötig sei davor aber die Sicherheit, dass eine Zustimmung zu dem Vertrag nun möglich sei. Dies erfordere noch "viel Arbeit". Er sehe aber "vorsichtige Anzeichen von Ermutigung".

EU-Vizepräsident will klare Aussage zum Ziel einer Brexit-Verlängerung

EU-Vizepräsident Frans Timmermans hat von London klare Aussagen über die weiteren Absichten als Bedingung dafür verlangt, dass die Brexit-Frist verlängert werden könnte. "Ich glaube, wir müssen darauf bestehen und dann auch ziemlich hart sein, Leute, sagt einmal, was ihr wollt, damit wir klarstellen können wozu eine Verlängerung dient", sagte Timmermans im ARD-Morgenmagazin. "Dann können wir weiterreden."

Braun: "Italien oder ein anderes Land" könnte Brexit-Verlängerung verhindern

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat sich skeptisch zu den wahrscheinlich anstehenden EU-Verhandlungen über eine Fristverlängerung für den Austritt Großbritanniens aus der EU geäußert. Braun schloss in der Bild-Zeitung nicht aus, dass "Italien oder ein anderes Land" eine Verlängerung der Frist verhindern könnten. Eine Verlängerung sei in Europa "nicht unumstritten".

Streit auf EU-Ebene um finanzielle Unterstützung für Landwirte

In Brüssel bahnt sich ein Streit um die sogenannten gekoppelten Direktzahlungen für Landwirte an. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bezeichnete finanzielle Mittel, deren Höhe an die bewirtschaftete Fläche der Betriebe gekoppelt ist, bei einem Treffen der EU-Agrarminister als "sehr wettbewerbsverzerrend". Vergangene Woche hatten sieben östliche EU-Länder die Möglichkeit gefordert, mehr Geld auf diesem Weg an ihre Landwirte auszuschütten.

Chinas Staatschef Xi reist nach Italien, Monaco und Frankreich

Chinas Staatschef Xi Jinping bricht in dieser Woche zu einer Reise nach Italien, Monaco und Frankreich auf. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, soll die Reise am Donnerstag beginnen und am Dienstag kommender Woche enden. In Rom will Xi demnach mit Präsident Sergio Mattarella, Ministerpräsident Giuseppe Conte und mit führenden Abgeordneten zusammenkommen.

Saudi-Arabien: Konsens über Förderkürzung bis Jahresmitte

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten haben sich darauf geeinigt, die Produktionskürzungen bis Ende Juni fortzusetzen. Daher wird das Treffen im April abgesagt, wie der saudi-arabische Energieminister Khalid al-Falih sagte.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Jan Überschuss 1,5 Mrd EUR (Vj Überschuss 3,1 Mrd EUR)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.