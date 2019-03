(Trendbrief) - Mit einem durchschnittlichen Kursanstieg von 0,6% beendeten unsere 14 Leitbarometer am Freitag eine weitere positive Woche in diesem Jahr. Denn der gesamte Wochengewinn war mit 2,8% doppelt so hoch wie der Kursrückgang der vorausgegangenen Woche. Damit hat sich das technische Bild weiter aufgehellt, da jetzt nur noch vier Indizes unterhalb der 200-Tage-Linie notieren....

