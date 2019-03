Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das britische Unterhaus hat sich dafür ausgesprochen, die Frist bis zum EU-Austritt Großbritanniens zu verlängern, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dazu sagt Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA: "Die britische Regierung hat ihr Land und Europa durch falsche Versprechen und unrealistische Erwartungen in eine Sackgasse geführt. ...

