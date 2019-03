Mainz (ots) -



Sirte war einst eine blühende libysche Stadt - heute ist sie Hochburg des IS. Auch wenn Sirte nach schweren Kämpfen größtenteils zerstört ist, befindet sich die Miliz dort weiter in der Offensive. Reporter Kamal Redouani sind mithilfe eines jungen Kämpfers streng vertrauliche Dokumente in die Hände gefallen. Sie enthalten Informationen über die Funktionsweise der Terrormiliz, ihre akribische Brutalität und autoritäre Struktur. Am Mittwoch, 20. März 2019, 20.15 Uhr, zeigt ZDFinfo erstmals die Dokumentation "Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" (Originaltitel: "ISIS Leaks").



Die Dokumentation berichtet von den entdeckten Dokumenten und gibt tiefe Einblicke in die Funktionsweise der Terrororganisation. Rund um die Erstausstrahlung dieser Dokumentation sendet ZDFinfo am Mittwoch, 20. März 2019, von 18.15 bis 0.45 Uhr acht weitere Dokumentationen aus dem Themenfeld Terrorismus in der arabischen Welt.



Der ZDFinfo-Doku-Abend in der Übersucht:



18.15 Uhr: Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator 19.00 Uhr: Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat 19.45 Uhr: Einsame Wölfe des Terrors - Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer 20.15 Uhr: Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz 21.00 Uhr: Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 21.45 Uhr: ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten 22.30 Uhr: Geheimes Saudi-Arabien: Auf den Spuren des Terrors 23.15 Uhr: Geheimes Saudi-Arabien: Auf der Spur des Geldes 24.00 Uhr: Geheimes Saudi-Arabien: Aufbruch und Unterdrückung



Die Dokumentation "Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" ist unter anderem erneut am Mittwoch, 27. März 2019, 7.45 Uhr, sowie am Freitag, 26. April 2019, 9.30 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.



