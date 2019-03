Die Aktie des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk könnte sich derzeit kaum besser entwickeln. Seit Wochen klettert das Papier peu à peu nach oben. Am heutigen Montag gelang der Aktie sogar der Sprung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 337,15 Dänischen Kronen. Auch die Meldung, dass der israelische Pharmakonzern Teva in den USA einen Sieg im Patenstreit mit Novo Nordisk errungen hat, kann der starken Entwicklung keinen Abbruch verleihen. Teva darf nun ab dem 22. Dezember 2023 ein Nachahmerprodukt zum Diabetesmedikament Victoza auf den Markt bringen. Wie Novo Nordisk in einer Pressemitteilung erklärt, ist unter bestimmten Umständen auch eine frühere Lancierung möglich, allerdings nicht vor dem 22. März 2023.

