NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Vor dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch dürfte Zurückhaltung vorherrschen, heißt es. Es wird mit keinen Signalen hinsichtlich einer Zinserhöhung in diesem Jahr gerechnet. "Die Frage ist, wie lange die Zinspause andauern wird", so Esty Dwek, Senior Investment Stratege bei Natixis Investment Managers. "Wir rechnen mit einer Stabilisierung der Konjunktur, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen wichtigen Volkswirtschaften, so dass es eine Zinserhöhung in diesem Jahr geben könnte", so der Teilnehmer.

Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Die Boeing-Aktie gibt vorbörslich nach, was den Dow-Jones-Index belasten könnte. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zu Beginn der Woche nicht auf der Agenda.

Brexit bleibt weiter auf dem Radar

Im Fokus steht auch die Entwicklungen rund um den Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May will in dieser Woche erneut über den Austrittsvertrag mit der EU abstimmen lassen. Die Regierung werde den Vertrag aber nur dann erneut zur Abstimmung stellen, wenn sich eine Zustimmung abzeichne, sagte Finanzminister Philip Hammond am Sonntag der BBC.

Das britische Unterhaus hatte am Donnerstag beschlossen, den EU-Austritt nicht wie geplant Ende diesen Monats zu vollziehen, sondern erst einige Monate später. Um dies möglich zu machen, müssten alle 27 EU-Staaten dem Ersuchen zustimmen. Darüber soll beim EU-Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel beraten werden.

Boeing-Aktie mit Abgaben erwartet

Die Boeing-Papiere verlieren vorbörslich 2,5 Prozent. Das US-Verkehrsministerium wolle die Zulassung der Maschine vom Typ 737 MAX durch die US-Flugsicherheitsbehörde FAA prüfen, so mit den Vorgängen vertraute Personen. Die ungewöhnliche Anfrage des Ministeriums konzentriere sich auf ein Sicherheitssystem, das schon beim Absturz einer Lion-Air-Maschine Ende Oktober ins Visier der Behörden geraten war, sagte ein Regierungsvertreter.

Dagegen seien das Software-Update und das Piloten-Handbuch zur Bedienung des sogenannten Trimmsystems MCAS auf der Zielgeraden, sagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg am Sonntag. Seit dem Unglück in Äthiopien sind weltweit Flugverbote für Maschinen des Typs 737 MAX erlassen worden, darunter auch in den USA. Das Unternehmen hat zudem die Auslieferung der Maschinen ausgesetzt.

Die Aktien von Synaptics brechen um 7,5 Prozent ein. Das Unternehmen hatte nicht nur den Rücktritt seines CEO mitgeteilt, sondern auch einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende dritte Geschäftsquartal gegeben. Ursächlich für die schwache Entwicklung sei die geringere Nachfrage in China, erklärte Synaptics.

Der Fahrdienstvermittler Lyft hat offiziell den Startschuss für seinen Börsengang gegeben. Das Unternehmen bietet seine Aktien zu je 62 bis 68 Dollar an. Damit käme es auf eine Bewertung von 21 bis 23 Milliarden Dollar. Das mit Spannung erwartete Börsendebüt von Lyft dürfte nicht das einzige in diesem Jahr sein. So drängen mehrere US-Unternehmen an die Börse, etwa Lyft-Konkurrent Uber, Pinterest, Slack Technologies und andere.

Euro legt leicht zu - Ölpreise mit Opec-Aussagen etwas fester

Der Euro zieht leicht auf 1,1353 Dollar an, nach rund 1,1320 Dollar im späten US-Handel am Freitag. Den entscheidenden Impuls für den Dollar dürfte das Ergebnis der Fed-Sitzung am Mittwoch liefern. Es wird zwar mit keinem Zinsschritt gerechnet, doch wird gespannt auf Aussagen gewartet, ob der Zinserhöhungszyklus nun beendet ist oder in diesem Jahr noch eine Zinserhöhung ansteht.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. Das Erdölkartell Opec und eine Gruppe zehn weiterer Ölfördernationen unter der Führung Russlands verstärken ihre Förderkürzungen. Allerdings herrscht keine Einigkeit darüber, ob diese Förderkürzungen bis Ende des Jahres bestehen bleiben sollen, sagten Vertreter der Opec und der Förderländer. Mit den Förderkürzungen soll der Ölpreis weiter in die Höhe getrieben werden. Seit Beginn des Jahres hat der Preis für Brent um 25 Prozent zugelegt. Aktuell steigt der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um 0,3 Prozent auf 58,67 Dollar, für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 67,36 Dollar nach oben.

Der Goldpreis behauptet sich über der Marke von 1.300 Dollar. Die Feinunze erhöht sich um 0,2 Prozent auf 1.305 Dollar.

Die US-Anleihen zeigen sich dagegen mit leichten Abgaben. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 1,7 Basispunkte auf 2,61 Prozent aufwärts.

