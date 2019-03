FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Finanzsparte will nach einem Rekordgewinn im vergangenen Jahr an der Kostenschraube drehen und in den kommenden Jahren deutlich profitabler werden. Ab dem Jahr 2025 plant Volkswagen Financial Service Einsparungen von 850 Millionen Euro jährlich an. Der Absatzfinanzierer des Autokonzerns will zur Erreichung dieses Ziels bei den Vertriebskosten und IT-Systemen ansetzen. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen laut Mitteilung trotz des unsicheren Umfelds mit einem stabilen Gewinn.

Grund für den recht optimistischen Ausblick ist das Effizienzprogramm. VW Financial Services rechne 2019 mit "ersten Erfolgen" aus den Maßnahmen, sagte CEO Lars Henner Santelmann. Bis 2025 soll der Vertragsbestand auf 30 Millionen von knapp 20,3 Millionen vergangenes Jahr steigen. Die Kosten-Ertrags-Quote soll auf 40 Prozent sinken von 49,0 Prozent. Je niedriger das Verhältnis, desto profitabler arbeitet ein Finanzierer.

Im abgelaufenen Jahr kletterte das operative Ergebnis, wie bereits seit Vorlage des Geschäftsberichts des Volkswagen-Konzerns bekannt, um 6,2 Prozent auf 2,61 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme von VW Financial Services stieg den weiteren Angaben zufolge per Jahresende um 11,1 Prozent auf 207,6 Milliarden Euro.

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen seien 2018 in nahezu allen Produktkategorien gewachsen. Wachstumstreiber bei den Verträgen seien vor allem Dienstleistungen wie Wartung und Verschleiß sowie das Flottengeschäft in Europa gewesen.

