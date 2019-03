Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike von 90 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er sehe mehrere Antriebsfaktoren, um neuen Schwung in die Umsätze des Sportartikelherstellers zu bringen, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies für den Umsatz auf die internationale Stärke von Nike, nachlassenden Gegenwind für die Qualität der Erlöse auf dem Heimatmarkt USA, starke Innovationen im Laufsport sowie verbesserte Trends im Basketball-Geschäft./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 10:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

