Sonoro Metals Corp. plant Privatplatzierung in Höhe von 650.000 Dollar DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Sonoro Metals Corp. plant Privatplatzierung in Höhe von 650.000 Dollar 18.03.2019 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diese Pressemitteilung, die nach geltenden kanadischen Gesetzen erforderlich ist, ist nicht für die Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USA bestimmt VANCOUVER, Kanada. 18. März 2019. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung von bis zu 3.612.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Einheit für Bruttoerlöse von bis zu 650.160 Dollar plant (das "Emissionsangebot"). Jede Einheit wird sich zusammensetzen aus einer Aktie und einem halben Aktienbezugsschein (jeder ganze Aktienbezugsschein, ein "Aktienbezugsschein"). Jeder Aktienbezugsschein wird seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie der Sonoro zu einem Ausübungspreis von 0,27 Dollar je Aktie während des Jahres nach Abschluss des Emissionsangebots berechtigen. Das Unternehmen erwartet keine Zahlungen von Maklerprovisionen oder Vermittlungsgebühren in Verbindung dem Emissionsangebot. Directors, Officers und Insider können sich am Emissionsangebot beteiligen. Eine derartige Beteiligung wird gemäß der TSX Venture Exchange Policy (Richtlinie) 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101") als eine Transaktion zwischen verbundenen Parteien angesehen. Das Unternehmen beabsichtigt, sich hinsichtlich einer derartigen Beteiligung von verbundenen Parteien auf die Ausnahmeregelung bezüglich der Bewertungs- und Zustimmungserfordernisse der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Sektionen 5.5(b) und 5.7(1) des MI 61-101 zu berufen. Die Nettoerlöse des Emissionsangebots werden vom Unternehmen in erster Linie für die Fortsetzung der Explorationstätigkeiten auf seinem Projekt Cerro Caliche in Sonora, Mexiko und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Alle in Verbindung mit dem Emissionsangebot ausgegebenen Wertpapiere werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Emissionsangebots unterliegen. Das Emissionsangebot unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Über Sonoro Metals Corp. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen. Im Auftrag des Board von Sonoro Metals Corp. Kenneth MacLeod President u. CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sonoro Metals Corp. Corporate Communications Bill Campbell Tel.: +1-604-565 5609 bill@sonorometals.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 788661 18.03.2019 ISIN CA83569F2044 AXC0197 2019-03-18/14:46