Münster (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research: Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) weiterhin spekulativ zu kaufen. Für die in Indien bereits zugelassene Medikation DermaPro laufe aktuell in Europa eine Studie der zweiten klinischen Testphase, mit der getestet werde, ob eine noch höhere Dosierung bei der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms überlegene Resultate erziele. ...

