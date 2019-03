BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat ein parteiübergreifendes Vorgehen in Großbritannien im Streit um den Brexit angemahnt. "In einer Situation wie die, die wir jetzt haben, wäre es in meinem Land (...) der typischste Weg, mit einer Frage wie dieser umzugehen, eine parteiübergreifende Koalition zu haben", sagte Scholz auf Englisch beim "Global Solutions Summit" in Berlin. "Es könnte nicht die schlechteste Idee sogar im Vereinigten Königreich sein", erklärte der SPD-Politiker.

Scholz betonte, er sei "immer noch absolut traurig über die Mehrheitsentscheidung" der britischen Bevölkerung. "Ich habe sie zu akzeptieren, würde aber bevorzugen, das Vereinigte Königreich in der EU zu halten." Zugleich wandte er sich gegen Behauptungen, die Briten sollten gegen ihren Willen in der EU gehalten werden. "Niemand würde eine Strategie wie diese akzeptieren", sagte Scholz.

