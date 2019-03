Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach endgültigen Zahlen für 2018 von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Wachstum des IT-Dienstleisters aus eigener Kraft dürfte sich 2019 angesichts des sich eintrübenden Makroumfelds deutlich abschwächen und ein Großteil des Gesamtwachstums aus den getätigten Zukäufen kommen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe sowohl im historischen Vergleich als auch in Relation zu den Branchenkollegen ambitioniert bewertet./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 11:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 11:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

