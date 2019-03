HAEMATO AG: Vorläufiges Ergebnis 2018 DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis HAEMATO AG: Vorläufiges Ergebnis 2018 18.03.2019 / 15:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News der HAEMATO AG: Die HAEMATO AG konnte gemäß vorläufigem IFRS Abschluss für das Geschäftsjahr 2018 ein EBITDA in Höhe von Mio. EUR 10,0 erreichen. Die HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE0006190705), erzielte im Geschäftsjahr 2018 unter Berücksichtigung des ab dem Geschäftsjahr 2018 verpflichtend anzuwendenden IFRS 15 "Umsatzerlöse" einen IFRS-Konzernumsatz von 274,1 Mio. Euro (Vorjahr: 289,4 Mio. Euro), ein operatives Ergebnis (EBIT) von Mio. EUR 8,5 (Vorjahr: Mio. EUR 9,4) und einen Jahresüberschuss von Mio. EUR 6,3 (Vorjahr: Mio. EUR 6,96). Eine Kapitalerhöhung zur Ablösung der Genussscheine in Höhe von Mio. EUR 5,2 verbesserte die Eigenkapitalquote von 57,2% (2017) auf 65,0% in 2018 und trug unter anderem dazu bei, die finanziellen Verbindlichkeiten um insgesamt Mio. EUR 10,9 deutlich zu reduzieren. Die HAEMATO Gruppe konnte nach einem guten ersten Halbjahr nicht an das starke Umsatzniveau des zweiten Halbjahres aus 2017 anknüpfen. Jedoch bewirkten die Bestrebungen zur Steigerung der operativen Marge eine Verbesserung des operativen Rohergebnisses um knapp 1%. Die HAEMATO Gruppe profitiert als einer der führenden Anbieter von Spezialpharmazeutika von dem Wettbewerb im ersten Gesundheitsmarkt. Die Spezialisierung auf Medikamente zur Behandlung chronischer Krankheiten und für die Individualtherapien lässt durch die demografische Entwicklung auch in Zukunft eine positive Entwicklung erwarten. Die Ergebnissituation erlaubt es, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat eine unveränderte Dividende von 30 Cent je Aktie vorschlagen wird. Über die HAEMATO: Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 22.867.154 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsenkürzel: HAE Kontakt: HAEMATO AG, Investor Relations Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 ir@haemato.ag 18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HAEMATO AG Lilienthalstraße 5c 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 Fax: +49 (0)30 897 30 86 79 E-Mail: ir@haemato.ag Internet: www.haemato.ag ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 788675 18.03.2019 ISIN DE0006190705 AXC0206 2019-03-18/15:15