Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Societe Generale nach einer Roadshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Tenor der Investorenveranstaltung sei konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere der Franzosen seien sowohl absolut als auch im Branchenvergleich sehr günstig bewertet./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2019 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000130809