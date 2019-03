Elon Musk ist Tesla und Tesla ist Elon Musk. Zwar war in den ersten legendären Jahren Martin Eberhard Tesla-Chef, doch Elon Musk hat ihn aus der Firma gedrängt und steht seit für den großen, danach einsetzenden Wachstumserfolg des Elektroauto-Pioniers. Entsprechend wichtig ist es für die Marke und Aktie, dass Elon Musk involviert bleibt und bei Twitter weiterhin Flagge zeigt. JPMorgan weist nun darauf hin, dass die Märkte davon ausgehen, dass kein Risiko besteht, dass Musk die Firma aufgrund der SEC-Untersuchung verlassen muss - was an der niedrigen implizierten Volatilität ablesbar ist. Eigentlich müsse mehr potentielle Kurs-Bewegung eingepreist sein, da ein solches Event zu großer Kursvolatität führen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...