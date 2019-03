In den vergangenen Monaten hat kaum ein DAX-Konzern so stark gelitten wie ThyssenKrupp. Der Umbau schreitet nur langsam voran, ist aber kostenintensiv - zudem zweifeln viele Anleger am Erfolg. Am Montag zählt die Aktie jedoch zu den Top-Performern im DAX. Ein Großauftrag aus Ägypten sorgt für Euphorie.

