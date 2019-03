Der Nürnberger Autozulieferer Leoni steht vor tiefen Einschnitten. Der neue Vorstandschef Aldo Kamper will das in den vergangenen Jahren stark gewachsene Unternehmen neu ordnen, 2000 Stellen abbauen und Unternehmensteile verkaufen. "Wir werden Leoni zu einem völlig anderen Unternehmen machen als es das heute ist", kündigte Kamper am Montag an.

