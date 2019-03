Oliver Roth ist Leiter des Kapitalmarktgeschäfts bei der Oddo Seydler Bank in Frankfurt. Für seine erste Aktie schauen wir weit über den großen Teich. Welche war es, Oliver Roth und warum?



Kanada, von dort kam das Unternehmen, in das Oliver Roth zuerst investiert hatte...Was ist aus der ersten Aktie von Oliver Roth geworden? Mit Gewinn verkauft? Was muss man als Aktionär beachten, wenn das Unternehmen fusioniert oder gekauft wird?