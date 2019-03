Am 25.3. ist mal wieder Showtime bei Apple und die Fangemeinde wartet gespannt..oder? Hat sich die Begeisterung für die Produkte des Konzerns abgekühlt?



Christoph Schmidt, Analyst bei Fegra Capital, beschäftigt sich schon lange mit der Apple-Aktie und US-Technologiewerten. Welche News sind nun am 25.3. zu erwarten? Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe wirft er einen Blick voraus auf das nächste Apple-Event und die Aussichten für das Apple-Papier. Zum Tag der Aktie erzählt der Marktkenner außerdem über seine erste Aktie, die er in den 1980er Jahren kaufte und gibt eine Einschätzung, ob US-Techwerte bei Anlegern im Fokus stehen sollten.