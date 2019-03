Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ING auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Es sei zwar negativ, dass die italienische Notenbank es dem Finanzinstitut wegen Defiziten im Umgang mit Anti-Geldwäscheregeln vorerst untersagt hatte, in Italien neue Kunden anzuwerben, schrieb Analyst Pawel Dziedzic in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der direkte finanzielle Einfluss dieser Maßnahme begrenzt sein./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-03-18/15:47

ISIN: NL0011821202