Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eni nach einem Strategie-Tag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Aktie der Ölgesellschaft sei 2018 besonders stark gestiegen, nachdem der Markt die Turnaround-Story und das Wachstumspotenzial aus eigener Kraft erkannt habe, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wertschöpfung aufgrund des dualen Explorationsmodells sei aber nach wie vor undurchsichtig und habe keinen Anklang am Markt gefunden. Das am Freitag bekannt gegebene neue Aktienrückkaufprogramm indes lasse zugleich wenig Zweifel an dieser Art, Wert zu schaffen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-03-18/15:56

ISIN: IT0003132476