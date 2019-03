Beim Brexit sollte die britische Regierung nach Einschätzung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) das Gespräch mit der Opposition suchen. In der jetzigen Lage würde man in Deutschland oder auch anderen Ländern versuchen, sich über Parteigrenzen hinweg zu einigen, sagte Scholz am Montag in Berlin bei einer Konferenz. "Ich denke, das wäre auch für das Vereinigte Königreich nicht die schlechteste Idee." Er verstehe oft nicht recht, was in Großbritannien aktuell vor sich gehe.

Am Montagnachmittag war noch unklar, wann das britische Parlament erneut über das Brexit-Abkommen abstimmen sollte. Mehrere Kabinettsmitglieder hatten am Wochenende betont, dass es einen dritten Anlauf in dieser Woche nur bei Aussicht auf Erfolg gebe. Bereits Mitte Januar und Mitte März hatte May in London herbe Niederlagen bei Abstimmungen über den Deal erlitten. Das Parlament ist beim Umgang mit dem geplanten EU-Austritt heillos zerstritten./hrz/DP/nas

