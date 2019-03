Berlin (ots) -



Christiane Witek ist seit dem 15. März 2019 neue Pressesprecherin bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Sie folgt auf Joachim Förster, der nach acht Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der Kommunikation der BG BAU zur neu gegründeten "Arbeitsmedizinischer Dienst der BG BAU GmbH (AMD GmbH)" wechselt. Das hat die BG BAU am 18. März 2019 mitgeteilt.



In ihrer neuen Funktion leitet Christiane Witek zugleich das Referat Presse und Veranstaltungen der BG BAU, welches die Themen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media sowie Messen und Veranstaltungen bündelt. Christiane Witek ist mit der Baubranche vertraut: Vor ihrem Wechsel zur BG BAU, wo sie seit 2017 das Referat Redaktion der BG BAU leitete, war sie Pressesprecherin und Leiterin der Abteilung Wirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V..



Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen und gehört zu den gewerblichen Berufsgenossenschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Die BG BAU betreut über 2,8 Millionen gesetzlich und freiwillig Versicherte in mehr als 500.000 Unternehmen. Sie setzt sich ein für den Arbeitsschutz und ist, wie die Kranken- und Rentenversicherung, eine Säule im deutschen Sozialversicherungssystem.



