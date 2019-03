Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach einem Strategie-Update für die Jahre bis 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Ölkonzern halte an seiner Geschäftsdisziplin fest, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Charakteristisch seien in diesem Zusammenhang auch die bestätigten Aktienrückkaufpläne./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-03-18/16:10

ISIN: IT0003132476