Berlin (ots) - Zu Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank teilt der BDI mit:



- "Die deutsche Industrie braucht auch künftig starke heimische Banken als Partner im nationalen und weltweiten Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. Deutsche Unternehmen sind weltweit aktiv. Die hiesigen Finanzinstitute sind Experten für die Besonderheiten der deutschen Industrie mit ihren überdurchschnittlich vielen Weltmarktführern, mittelständischen und Familienunternehmen.



- Gespräche über einen Zusammenschluss in der deutschen Bankbranche müssen mit offenem Ergebnis geführt werden. Nur wenn das Zusammengehen eine stärkere Institution schafft, ist es zielführend.



- Wir haben in Deutschland immer noch insgesamt 1.800 Banken, Sparkassen und Volksbanken. Unter dem hohen Wettbewerbsdruck leidet die Rentabilität der Institute. Die Konsolidierung im deutschen Kreditgewerbe wird daher weitergehen."



