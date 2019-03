Vor dem Wochenende dominierte an den US-Aktienmärkten die Farbe grün. Der Dow Jones legte rund 0,6 Prozent zu. Genauso deutlich ging es für den S&P 500 nach oben. Der Nasdaq 100 verzeichnete zum Handelsende sogar Zugewinne in Höhe von 0,9 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Boeing, Fidelity National Financial, Worldpay, Adyen und Facebook. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.