Die letzten Minuten müssen fürchterlich gewesen sein. Verzweifelt versuchte der Pilot, die Maschine hochzuziehen. Er zog am Steuerhorn, doch die Nase des Flugzeuges zeigte nach unten. Er zog weiter - doch es gelang ihm nicht, das Flugzeug nach oben zu ziehen. Und das in der kritischen Phase nach dem Abheben, in der sich das Flugzeug noch in geringer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...