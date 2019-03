Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Bechtle nach am Freitag veröffentlichten Jahreszielen auf "Sell" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Den laut dem IT-Dienstleister angeblich "ambitionierten" Jahreszielen für 2019 mangele es ihrer Ansicht nach an Ehrgeiz, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht mit Blick auf die Markterwartung für die Ergebnismarge vor Steuern Abwärtsrisiken./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-03-18/16:20

ISIN: DE0005158703