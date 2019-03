15 Startups präsentieren sich Gründer können sich jetzt bewerben

Diagnostik gehört zu den größten Wachstumsfeldern der Medizinbranche. Daher war es nur eine Frage der Zeit bis sich eine Messe allein auf dieses Thema fokussiert. Die am 18. November 2019 in Düsseldorf (Hotel Maritim, Flughafen) stattfindende DxPx Conference ist die erste internationale Partnering Konferenz mit Schwerpunkt Diagnostik Industrie. Die Veranstaltung wendet sich gleichermaßen an etablierte Unternehmen, Startups und Investoren und findet immer parallel zum Eröffnungstag der MEDICA statt um gerade auch für Teilnehmer aus Asien und den USA interessant zu sein.

"Neue und bessere Diagnoseverfahren können Patienten endlose Odysseen von Arztbesuchen ersparen, sie sind die Basis für individuelle und effektive Behandlungen. Mit der DxPx Conference wollen wir der Bedeutung dieser Sparte Rechnung tragen und eine Plattform für internationale Kooperationen bieten", erklärt Dr. Mirko Stange, CEO der SilverSky LifeScience GmbH, dem Veranstalter der Messe. "Wir freuen uns sehr, dass mit Roche Diagnostics, Sonic Healthcare's Bioscientia und dem Business Intelligence Anbieter Research Analytica schon heute drei starke Partner an unserer Seite stehen. Mit weiteren namhaften Sponsoren aus China und den USA stehen wir momentan im Gespräch und sind sicher, dass mit der Unterstützung unserer Partner die Premiere in Düsseldorf zu einem Erfolg für alle Beteiligten wird."

Startup Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit sich kostenfrei mit einem kurzen Business Plan, um eine kostenlose Teilnahme und einen von 15 Vortragsplätzen zu bewerben und so auf der DxPx ihre Ideen und Produkte einem internationalen Publikum zu präsentieren. Das Besondere ist, dass die Auswahl der auf der DxPx präsentierenden Startups ausschließlich den Sponsoren und ausgewählten Industrieexperten obliegt, die hierzu alle eingereichten Bewerbungen bewerten. Interessierte Unternehmen können ihren Businessplan auf www.dxpx-conference.com hochladen. "Wir wollen hier einen intensiven Austausch zwischen den Newcomern der Branche, etablierten Unternehmen und Fachbesuchern fördern und freuen uns auf die verschiedenen Bewerbungen", betont Mirko Stange. Dr. Peter Wieloch, Leiter diagnostics2market bei Bioscientia meint: "Als führender Labordiagnostik Dienstleister in Europa und Teil des australischen Sonic Healthcare Verbundes evaluieren wir kontinuierlich Partnering-Optionen mit Anbietern neuer Verfahren." Prof. Dr. Wolfgang Kaminski, CMO von Sonic Healthcare Germany ergänzt: "Wir suchen nach echtem medizinischen Fortschritt, der uns dabei hilft die Qualität unserer Laborleistungen weiter zu verbessern. Wir glauben, dass die DxPx Conference ein geeignetes Format ist, um im Bereich Diagnostics einen effektiven Erfahrungsaustausch auf Management-Ebene zu ermöglichen."

