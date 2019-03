Vorstellung der für das komplette Spektrum der NVIDIA-Grafikprozessoren und Marktsegmente optimierten SuperServer auf der GTC 2019, darunter die stärksten KI-Trainings- und KI-Inferenzsysteme der Welt



Durch die Verbindung von NVIDIA GPU-Technologie und der Expertise von Supermicro bei der Systementwicklung, mit der die fortschrittlichsten Serversysteme entstehen, kann Supermicro der Industrie ein umfassendes Angebot an NVIDIA GPU-Systemen zur Verfügung stellen. Von NVIDIA Tesla®, Quadro® und GRID® bis zur NVIDIA HGX-2-Serverarchitektur - Supermicro stellt optimierte SuperServer für das komplette Spektrum über sämtliche Marktsegmente und Anwendungsgebiete hinweg an, beispielsweise für VDI, professionelle Visualisierung, Transkodierung, IoT, HPC, KI-Inferencing und Deep Learning.



"Unser in der Branche führendes Portfolio an Systemen, die für NVIDIA-Grafikprozessoren optimiert sind, wird auch weiterhin immer stärker anwachsen, nicht zuletzt, weil Supermicro innovative GPU-Server herstellt, um auf die immer schneller wachsende Nachfrage nach einem breiten Spektrum an KI-Lösungen reagieren zu können", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Durch die optimale Anpassung unserer Serverdesigns, womit die jüngsten Tensor Core-Grafikprozessoren von NVIDIA voll genutzt werden können, maximieren unsere GPU-Server nicht nur die Leistungsfähigkeit und Effizienz auf der Systemebene, sondern bieten darüber hinaus auch die flexibelste Auswahl an Funktionen, wie etwa die modernsten Netzwerk- und Speicheroptionen."



"Unternehmenskunden werden durch den Einsatz von Tensor Core-Grafikprozessoren von NVIDIA, die in den für die GPU optimierten SuperServer von Supermicro eingebaut sind, eine dramatische Steigerung bei Leistung und Effizienz erleben", sagte Ian Buck, Vice President und Geschäftsführer des Bereichs Accelerated Computing bei NVIDIA. "Diese Server erreichen beim Datendurchsatz für rechenintensive KI-Arbeitslasten extrem hohe Raten und sorgen gleichzeitig für eine Minimierung des Stromverbrauchs."



KI-Inferenz



Damit der schnell wachsende Markt für Inferenzsysteme mit hohen Durchsatzraten - angetrieben von Technologien wie 5G, Smart Cities und IoT-Gräten, die riesige Mengen an Daten erzeugen und bei denen Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen - bedient werden kann, bietet der neue SuperServer 6049GP-TRT von Supermicro genau die überlegenen Leistungsfähigkeit, die für den vertikalen Ausbau der modernen KI-Technologie benötigt wird. Damit für die GPU die maximale Dichte und Leistung erreicht wird, unterstützt dieser 4U-Server bis zu 20 NVIDIA T4 Tensor Core-Grafikprozessoren, eine Speicherleistung von drei Terabyte und 24 Hot-Swap-fähige 3,5"-Laufwerke. Zudem bietet dieses System vier 2000 Watt starke, redundante Netzteile mit Titanium-Level-Effizienz (2+2), mit denen in Sachen Energieeffizienz, Laufzeit und Einsatzfähigkeit optimale Werte erreicht werden können.



Der NVIDIA T4 ist für in Unternehmen standardmäßig eingesetzte Turboserver der effizienteste Grafikprozessor der Welt, was für das komplette Spektrum an beschleunigten Anwendungen gilt, wie etwa Arbeitslasten für KI-Training, KI-Inferenzaufgaben und maschinelles Lernen. Unternehmenskunden werden von der ungeheuren Steigerung profitieren, die NVIDIA T4-Grafikprozessoren in dem neuen hoch-dichten Server von Supermicro in Sachen Datendurchsatz, Einsatzfähigkeit und Energieeffizienz zu bieten haben .



Supermicro verfügt über eine ganze Serie von 4U GPU-Systemen, die den ultra-effizienten NVIDIA T4 unterstützen, der darauf ausgelegt ist, in jedem Standard-Server die Arbeitslast beim Deep-Learning-Training, bei Inferenzaufgaben und beim maschinellen Lernen schneller abzuarbeiten. Die Transkodierungs-Engine mit Hardwarebeschleunigung im NVIDIA T4 ermöglicht viele gleichzeitige Streams von HD-Videos in Echtzeit und sie erlaubt die Integration von Deep Learning in die Video-Transkodierungspipeline. Dies ermöglicht wiederum die Schaffung einer neuen Klasse von Smart-Video-Anwendungen. Damit eine entsprechende Reaktionsfähigkeit erreicht wird, kommen diese Modelle auf leistungsstarken Supermicro-Servern mit NVIDIA-Grafikprozessoren zum Einsatz, was für einen maximalen Datendurchsatz für Inferenz-Arbeitslasten sorgt.



NGC-fertige Container-Lösungen



Der SuperServer 4029GP-TVRT von Supermicro ist einsatzbereit für die NVIDA GPU Cloud (NGC), was den effektiven Einsatz von KI- und HPC-Anwendungen im Rechenzentrum erleichtern kann. Ab sofort können Kunden über den Grafikprozessor beschleunigte Software von der NGC-Containerregistrierung aus laufen lassen, was auch deren erweiterte HPC- und KI-Software-Bibliothek mit neuen Containern für maschinelles Lernen und Analyseaufgaben umfasst. Dabei können sie sich auf den 4029GP-TVRT verlassen, ein 4U-System mit acht NVIDIA V100 Tensor Core-Grafikprozessoren, die mit der NVIDIA NVLink-Technologie für Hochgeschwindigkeitsverbindungen ausgestattet sind.



KI-Training und HPC



Anwendungsbereiche beim HPC werden derzeit immer komplexer, je mehr sie neue wissenschaftliche Erkenntnisgebiete erschließen. Der neue SuperServer 9029GP-TNVRT von Supermicro, der auf dem NVIDIA HGX-2 aufbaut, unterstützt 16 NVIDIA V100 Tensor Core 32GB-Grafikprozessoren, die Verbindungen über NVIDIA NVLink und NVSwitch herstellen und so über 80.000 CUDA-Kerne nutzen können. Zudem bietet er eine unerreichte Leistungsfähigkeit für KI- und HPC-Aufgaben direkt am Standort und in der Cloud. Dieses neue System kann bei der Leistungsfähigkeit einen Wert von bis zu 2 PetaFLOPS erreichen und braucht gerade einmal den Platz von zehn Einheiten im Rack.



Egal, ob es um vom Computer erzeugte natürliche Sprache oder um autonom fahrende Autos geht - der Fortschritt bei der KI ist rasant und hat bereits ganze Branchen umgekrempelt. Damit all diese Möglichkeiten genutzt werden können, sprießen KI-Modelle derzeit überall wie Pilze aus dem Boden. Und ganz ähnlich wächst, wie bereits erwähnt, die Komplexität von HPC-Anwendungen in dem Maße, je mehr neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Der auf HGX-2 basierende SuperServer von Supermicro (SYS-9029GP-TNVRT) wird Rechenzentren, die KI- und HPC-Anwendungen in der Cloud beschleunigen wollen, ein übergeordnetes Design zur Verfügung stellen. Dank der fein eingestellten Optimierungen wird dieser SuperServer die größte Rechen- und Speicherleistung bieten, die für ein schnelles Modelltraining benötigt wird.



Ein umfangreiches Informationsangebot zu den Produktreihen von Supermicro mit NVIDIA-Grafikprozessoren finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm.



Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)



Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.



SMCI-F



