Der neue JU-Chef Tilman Kuban steht deutlich für einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs. Seine Positionen sind eine Kampfansage an die Rentenpolitik der Sozialdemokraten.

An politischer Leidenschaft scheint es Tilman Kuban, dem frisch gewählten Bundesvorsitzenden der Jungen Union (JU), nicht zu mangeln. Und vor allem nicht an der Gabe, diese zu verkaufen. Dass man etwa als Politiker auf Bildern gut rüberkommt, wenn man die Ärmel hochkrempelt, hat Tilman Kuban schon gelernt. Ex-Kanzler Gerhard Schröder liebte auch diese Macher-Pose.

Doch für welche politischen, vor allem wirtschaftspolitischen Positionen steht der erste Blitzaufsteiger der CDU des Jahres 2019?

Auf einen großen Fundus von Texten, Redebeiträgen oder Interviews kann man zur Beantwortung dieser Frage nicht zurückgreifen. Kein Wunder bei einem Mann, der bis vergangenes Wochenende noch kein herausragendes Parteiamt innehatte und wohl erst nach den Wahlen zum Europäischen Parlament ein demokratisches Mandat haben wird, zu denen Kuban auf einem ziemlich sicheren Listenplatz antritt. Seine wirtschaftspolitischen Positionen muss man also aus seiner wohl wahlentscheidenden Bewerbungsrede auf dem Deutschlandtag der JU und aus wenigen anderen Äußerungen zusammentragen.

Seine erste konkrete Forderung war die nach einem Ministerposten für Friedrich Merz. Wer in der Union lautstark für Merz eintritt, will in der Regel damit vor allem zweierlei klarmachen: Erstens, dass er eher zur innerparteilichen Opposition gegen Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer zählt. Das machte er schon 2016 in einem - damals naturgemäß unbeachtet gebliebenen - ...

