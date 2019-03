München (ots) - In dem Kurzformat wird sich Jörg Pilawa eines besonderen Ereignisses annehmen, das am jeweiligen Datum des Sendetages stattgefunden hat. Dieses "Thema des Tages" wird mit Hilfe eines Einspielers den Zuschauerinnen und Zuschauern nähergebracht und mit einer Frage verbunden. Wer über die ARD Quiz App mitspielt, indem er eine aus den drei möglichen Antworten auswählt, qualifiziert sich für die Auslosung und kann 200 Euro gewinnen. Geschichte aus einem neuem Blickwinkel betrachtet und mit ein bisschen Glück gewinnen - das ist "Quizzen vor acht".



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Quizzen vor acht" ist eine Produktion von Herr P GmbH im Auftrag der WDR mediagroup. Die redaktionelle Federführung liegt beim NDR.



