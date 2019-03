DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 18.03.2019 / 17:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,00 EUR 1683,00 EUR 33,16 EUR 961,64 EUR 33,09 EUR 1158,15 EUR 33,12 EUR 1523,52 EUR 33,16 EUR 397,92 EUR 33,19 EUR 5044,88 EUR 33,19 EUR 1194,84 EUR 33,16 EUR 1724,32 EUR 33,15 EUR 1491,75 EUR 33,20 EUR 830,00 EUR 33,20 EUR 66,40 EUR 33,40 EUR 1536,40 EUR 33,38 EUR 1535,48 EUR 33,42 EUR 1704,42 EUR 33,42 EUR 1704,42 EUR 33,42 EUR 1704,42 EUR 33,46 EUR 970,34 EUR 33,46 EUR 1505,70 EUR 33,48 EUR 1104,84 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 2211,00 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 2546,00 EUR 33,50 EUR 3350,00 EUR 33,50 EUR 6968,00 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 334,90 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 1908,93 EUR 33,49 EUR 234,43 EUR 33,50 EUR 1440,50 EUR 33,50 EUR 1273,00 EUR 33,45 EUR 1672,50 EUR 33,45 EUR 1103,85 EUR 33,45 EUR 568,65 EUR 33,45 EUR 1672,50 EUR 33,45 EUR 1672,50 EUR 33,45 EUR 1639,05 EUR 33,45 EUR 1672,50 EUR 33,45 EUR 1672,50 EUR 33,45 EUR 1672,50 EUR 33,45 EUR 535,20 EUR 33,45 EUR 1103,85 EUR 33,45 EUR 568,65 EUR 33,45 EUR 1605,60 EUR 33,45 EUR 1572,15 EUR 33,46 EUR 1137,64 EUR 33,47 EUR 6627,06 EUR 33,48 EUR 1171,80 EUR 33,48 EUR 1238,76 EUR 33,48 EUR 2678,40 EUR 33,47 EUR 100,41 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 1773,91 EUR 33,47 EUR 502,05 EUR 33,48 EUR 3046,68 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 1305,72 EUR 33,48 EUR 736,56 EUR 33,48 EUR 100,44 EUR 33,45 EUR 7459,35 EUR 33,45 EUR 2207,70 EUR 33,45 EUR 669,00 EUR 33,45 EUR 3345,00 EUR 33,45 EUR 3345,00 EUR 33,48 EUR 3348,00 EUR 33,48 EUR 3348,00 EUR 33,48 EUR 2678,40 EUR 33,48 EUR 3348,00 EUR 33,54 EUR 11034,66 EUR 33,54 EUR 1811,16 EUR 33,54 EUR 8284,38 EUR 33,56 EUR 9665,28 EUR 33,56 EUR 13054,84 EUR 33,56 EUR 3356,00 EUR 33,56 EUR 8457,12 EUR 33,56 EUR 469,84 EUR 33,60 EUR 5208,00 EUR 33,60 EUR 3057,60 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1142,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 100,80 EUR 33,60 EUR 1209,60 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 369,60 EUR 33,60 EUR 940,80 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1310,40 EUR 33,60 EUR 1680,00 EUR 33,61 EUR 4066,81 EUR 33,61 EUR 2184,65 EUR 33,61 EUR 2184,65 EUR 33,65 EUR 5384,00 EUR 33,65 EUR 2220,90 EUR 33,65 EUR 1446,95 EUR 33,67 EUR 3367,00 EUR 33,68 EUR 4378,40 EUR 33,68 EUR 3671,12 EUR 33,68 EUR 2222,88 EUR 33,67 EUR 1515,15 EUR 33,72 EUR 8059,08 EUR 33,72 EUR 4383,60 EUR 33,72 EUR 472,08 EUR 33,82 EUR 2265,94 EUR 33,82 EUR 4937,72 EUR 33,85 EUR 1421,70 EUR 33,85 EUR 1997,15 EUR 33,86 EUR 1388,26 EUR 33,84 EUR 2098,08 EUR 33,86 EUR 33,86 EUR 33,86 EUR 2336,34 EUR 33,85 EUR 1827,90 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 135,56 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 135,56 EUR 33,89 EUR 1626,72 EUR 33,89 EUR 881,14 EUR 33,88 EUR 1151,92 EUR 33,88 EUR 1931,16 EUR 33,86 EUR 2200,90 EUR 33,89 EUR 4609,04 EUR 33,89 EUR 4473,48 EUR 33,93 EUR 2409,03 EUR 33,93 EUR 576,81 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 305,37 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,98 EUR 849,50 EUR 33,98 EUR 1019,40 EUR 33,98 EUR 1189,30 EUR 33,98 EUR 3398,00 EUR 33,96 EUR 2377,20 EUR 33,98 EUR 4519,34 EUR 33,98 EUR 2412,58 EUR 33,98 EUR 5538,74 EUR 33,96 EUR 950,88 EUR 33,95 EUR 2410,45 EUR 33,95 EUR 1697,50 EUR 33,93 EUR 1153,62 EUR 33,93 EUR 5191,29 EUR 33,93 EUR 1391,13 EUR 33,93 EUR 2307,24 EUR 33,92 EUR 746,24 EUR 33,93 EUR 3359,07 EUR 33,93 EUR 848,25 EUR 33,96 EUR 2173,44 EUR 33,98 EUR 917,46 EUR 33,96 EUR 1086,72 EUR 33,95 EUR 1256,15 EUR 33,96 EUR 475,44 EUR 33,96 EUR 1120,68 EUR 33,95 EUR 441,35 EUR 33,95 EUR 543,20 EUR 33,95 EUR 2037,00 EUR 33,95 EUR 984,55 EUR 33,95 EUR 1052,45 EUR 33,98 EUR 1495,12 EUR 33,97 EUR 3397,00 EUR 33,97 EUR 7847,07 EUR 33,97 EUR 2275,99 EUR 34,00 EUR 986,00 EUR 33,96 EUR 1630,08 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,63 EUR 444381,32 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-13; f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX 18.03.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de ISIN DE000ZAL1111