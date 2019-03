Die Gründerfamilie Buijzen, Gründer Jack Buijnsters und das Management bleiben beteiligt. Nach Abschluss der Transaktion wird Ruud van Mierlo, derzeit Director Sales and Marketing, zum CEO ernannt. Der aktuell amtierende CEO Jack Buijnsters wechselt in den Beirat und wird weiterhin eine aktive Rolle in der Geschäfts-entwicklung spielen. Die Transaktion soll es Coolworld Rentals ermöglichen, seine ambitionierten Wachstumspläne umzusetzen. Gimv baut damit seine Sustainable Cities-Plattform aus, auf der Unternehmen verwaltet werden, die vom Bedarf an nachhaltigen Produkten profitieren.

Coolworld Rentals ist ein international tätiger Spezialist für die Full-Service-Vermietung von Kühl- und Heizgeräten. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat sich das Unternehmen zu einem spezialisierten Anbieter entwickelt, das Kühl- und Gefrierzellen sowie industrielle Lösungen für die Prozesskühlung, Klimatisierung und Heizung vermietet. Coolworld ist in vielen Marktsegmenten tätig ...

