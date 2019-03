Regulatory News:

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Aggregated presentation by day and by market

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the financial

instrument (Code ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 11/03/2019 FR0000050809 1 600 104,3377 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 12/03/2019 FR0000050809 856 105 Euronext

Transfer carried out on 15 March under the "Share Incentive Plan - SIP" employee share ownership plan implemented by Sopra Steria Group in the United Kingdom, the aim of which is to award free Sopra Steria shares to UK employees participating in the SIP in a ratio of one free share per share subscribed for.

Trading day Type of transaction Number of shares Weighted average

price (EUR) Total amount (EUR) 15/03/2019 Transfer 103 N/A N/A

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 69 025 32504002 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 14 025 32504003 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 100 025 32504004 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 83 025 32504005 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 17 025 32504006 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 17 025 32504007 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 83 025 32504008 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 117 025 32504009 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 36 025 32504010 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 47 025 32504011 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:12:48+02:00 FR0000050809 104,50 euro 3 025 32504012 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:15:10+02:00 FR0000050809 104,50 euro 41 025 32504083 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T09:46:14+02:00 FR0000050809 105,00 euro 102 025 32505317 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:12:28+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32505916 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:12:28+02:00 FR0000050809 104,00 euro 400 025 32505917 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:12:28+02:00 FR0000050809 104,00 euro 47 025 32505918 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:12:28+02:00 FR0000050809 104,00 euro 41 025 32505919 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:17:48+02:00 FR0000050809 104,00 euro 43 025 32506162 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:17:48+02:00 FR0000050809 104,00 euro 20 025 32506163 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:31:57+02:00 FR0000050809 104,30 euro 83 025 32506623 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:38:17+02:00 FR0000050809 104,80 euro 40 025 32506784 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:41:20+02:00 FR0000050809 104,70 euro 45 025 32506898 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-11T10:41:20+02:00 FR0000050809 104,70 euro 52 025 32506899 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T11:47:05+02:00 FR0000050809 105,00 euro 184 025 32529505 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T11:47:05+02:00 FR0000050809 105,00 euro 93 025 32529506 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T11:47:05+02:00 FR0000050809 105,00 euro 50 025 32529507 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T11:47:05+02:00 FR0000050809 105,00 euro 29 025 32529508 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T12:06:42+02:00 FR0000050809 105,00 euro 100 025 32530060 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T12:06:42+02:00 FR0000050809 105,00 euro 100 025 32530061 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T12:06:42+02:00 FR0000050809 105,00 euro 100 025 32530062 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T12:06:42+02:00 FR0000050809 105,00 euro 141 025 32530063 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2019-03-12T12:06:42+02:00 FR0000050809 105,00 euro 59 025 32530064 Employee share

