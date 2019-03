Erstmals seit mehr als zwei Jahren sei der Markt für Luftfracht Ende 2018 geschrumpft. Die Frachtsparte der Lufthansa steigerte trotzdem ihren Umsatz.

Die Lufthansa kann am Weltmarkt für Luftfracht derzeit keine Erholung ausmachen. "Der sehr, sehr große Boom der vergangenen beiden Jahre ist seit Ende des vergangenen Jahres vorbei", sagte Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber am Montag in Frankfurt. Erstmals seit zweieinhalb Jahren sei der Markt Ende 2018 geschrumpft. Im Januar und Februar sei das Geschäft schwach geblieben. Ein Grund dafür sei die große Unsicherheit in der Wirtschaft durch Handelsstreit und Brexit.

Der EU-Austritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...