Der Euro hat sich am Montag im späten europäischen Handel nach anfänglich kleinen Gewinnen kaum mehr bewegt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1332 US-Dollar.Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf dem Programm. Mit Spannung erwartet wird jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.Mit einem ...

