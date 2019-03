DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 18.03.2019 / 17:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,00 EUR 5577,00 EUR 33,00 EUR 5511,00 EUR 33,04 EUR 6310,64 EUR 33,04 EUR 462,56 EUR 33,15 EUR 6696,30 EUR 33,15 EUR 6795,75 EUR 33,16 EUR 10777,00 EUR 33,16 EUR 1856,96 EUR 33,16 EUR 4343,96 EUR 33,09 EUR 5625,30 EUR 33,05 EUR 859,30 EUR 33,12 EUR 5464,80 EUR 33,12 EUR 10333,44 EUR 33,16 EUR 7892,08 EUR 33,18 EUR 1625,82 EUR 33,16 EUR 5869,32 EUR 33,18 EUR 2289,42 EUR 33,15 EUR 6165,90 EUR 33,15 EUR 15381,60 EUR 33,16 EUR 14590,40 EUR 33,20 EUR 26161,60 EUR 33,20 EUR 3253,60 EUR 33,17 EUR 3184,32 EUR 33,37 EUR 367,07 EUR 33,38 EUR 4439,54 EUR 33,40 EUR 47261,00 EUR 33,40 EUR 5845,00 EUR 33,39 EUR 8180,55 EUR 33,38 EUR 5808,12 EUR 33,43 EUR 8390,93 EUR 33,42 EUR 7452,66 EUR 33,44 EUR 6721,44 EUR 33,42 EUR 3007,80 EUR 33,42 EUR 2506,50 EUR 33,46 EUR 3446,38 EUR 33,45 EUR 7927,65 EUR 33,46 EUR 4517,10 EUR 33,47 EUR 7196,05 EUR 33,46 EUR 6457,78 EUR 33,48 EUR 1807,92 EUR 33,49 EUR 17917,15 EUR 33,49 EUR 1674,50 EUR 33,49 EUR 1808,46 EUR 33,48 EUR 2008,80 EUR 33,50 EUR 100500,00 EUR 33,50 EUR 7336,50 EUR 33,50 EUR 13199,00 EUR 33,50 EUR 14371,50 EUR 33,50 EUR 1775,50 EUR 33,50 EUR 6097,00 EUR 33,50 EUR 1005,00 EUR 33,50 EUR 10217,50 EUR 33,49 EUR 502,35 EUR 33,50 EUR 38960,50 EUR 33,50 EUR 6700,00 EUR 33,49 EUR 1138,66 EUR 33,49 EUR 3918,33 EUR 33,50 EUR 4455,50 EUR 33,50 EUR 4924,50 EUR 33,50 EUR 536,00 EUR 33,45 EUR 5552,70 EUR 33,42 EUR 5246,94 EUR 33,47 EUR 4484,98 EUR 33,48 EUR 5323,32 EUR 33,49 EUR 2779,67 EUR 33,48 EUR 9006,12 EUR 33,47 EUR 702,87 EUR 33,46 EUR 8866,90 EUR 33,48 EUR 1238,76 EUR 33,48 EUR 3113,64 EUR 33,48 EUR 6528,60 EUR 33,47 EUR 8769,14 EUR 33,48 EUR 870,48 EUR 33,48 EUR 4888,08 EUR 33,47 EUR 5689,90 EUR 33,48 EUR 1740,96 EUR 33,48 EUR 6227,28 EUR 33,48 EUR 15635,16 EUR 33,45 EUR 15219,75 EUR 33,45 EUR 13915,20 EUR 33,45 EUR 535,20 EUR 33,45 EUR 7225,20 EUR 33,48 EUR 9541,80 EUR 33,48 EUR 6696,00 EUR 33,48 EUR 602,64 EUR 33,48 EUR 167,40 EUR 33,48 EUR 1640,52 EUR 33,48 EUR 4385,88 EUR 33,54 EUR 33707,70 EUR 33,56 EUR 7551,00 EUR 33,60 EUR 12096,00 EUR 33,60 EUR 6148,80 EUR 33,60 EUR 6148,80 EUR 33,60 EUR 6148,80 EUR 33,60 EUR 1478,40 EUR 33,60 EUR 5880,00 EUR 33,61 EUR 100,83 EUR 33,67 EUR 11245,78 EUR 33,68 EUR 4580,48 EUR 33,67 EUR 7272,72 EUR 33,68 EUR 18995,52 EUR 33,70 EUR 22140,90 EUR 33,85 EUR 2640,30 EUR 33,85 EUR 744,70 EUR 33,85 EUR 3994,30 EUR 33,85 EUR 3621,95 EUR 33,84 EUR 11607,12 EUR 33,85 EUR 4332,80 EUR 33,85 EUR 1049,35 EUR 33,84 EUR 6226,56 EUR 33,84 EUR 1285,92 EUR 33,85 EUR 67,70 EUR 33,81 EUR 642,39 EUR 33,83 EUR 13024,55 EUR 33,84 EUR 13400,64 EUR 33,86 EUR 1997,74 EUR 33,85 EUR 6160,70 EUR 33,89 EUR 5252,95 EUR 33,89 EUR 3050,10 EUR 33,88 EUR 6267,80 EUR 33,88 EUR 609,84 EUR 33,88 EUR 6098,40 EUR 33,86 EUR 5993,22 EUR 33,93 EUR 4546,62 EUR 33,93 EUR 2069,73 EUR 33,93 EUR 2612,61 EUR 33,96 EUR 5365,68 EUR 33,96 EUR 2716,80 EUR 33,95 EUR 12323,85 EUR 33,93 EUR 6955,65 EUR 33,92 EUR 2747,52 EUR 33,96 EUR 5603,40 EUR 33,97 EUR 8696,32 EUR 33,96 EUR 6486,36 EUR 33,98 EUR 2616,46 EUR 33,96 EUR 5535,48 EUR 33,95 EUR 5975,20 EUR 33,95 EUR 543,20 EUR 33,95 EUR 6009,15 EUR 33,95 EUR 2953,65 EUR 33,95 EUR 3530,80 EUR 33,97 EUR 9002,05 EUR 33,98 EUR 6286,30 EUR 34,00 EUR 8636,00 EUR 34,00 EUR 7650,00 EUR 33,98 EUR 9242,56 EUR 33,96 EUR 4652,52 EUR 33,93 EUR 14589,90 EUR 33,94 EUR 12388,10 EUR 33,94 EUR 4514,02 EUR 33,94 EUR 169,70 EUR 33,94 EUR 2273,98 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,58 EUR 1092261,77 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-13; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 18.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN DE000ZAL1111

18.03.2019