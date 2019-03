Mainz (ots) -



Diesel-Skandal, Fahrverbote in den Innenstädten, marode Straßen, Dauerstaus auf den Autobahnen: Autofahren in Deutschland kostet Nerven. Die Wissenschaftsdokumentation "wissen aktuell: Wege aus dem Verkehrsinfarkt" am Donnerstag, 21. März, 20.15 Uhr in 3sat analysiert, wo die Probleme liegen, und fragt nach Lösungen.



Auf deutschen Autobahnen herrscht Dauerstau - und Forschungen zufolge soll der LKW-Verkehr bis 2025 sogar noch um 80 Prozent steigen. Welche Konzepte gibt es, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Auch die Luftbelastung mit Stickoxiden und Feinstaub ist ein großes Thema. Ein Abschied von Verbrennungsmotoren könnte viele Umweltprobleme lösen, aber die Elektromobilität kommt nicht in die Gänge und droht zu anderen Umweltproblemen zu führen. Wie sieht sie also aus, die Zukunft auf unseren Straßen?



