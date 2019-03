Laut Fusionsexperte Michael Grote könnte der von der Regierung forcierte Zusammenschluss die beiden Großbanken stärker machen. Dabei will die Politik überdimensionierte Finanzriesen eigentlich in die Schranken weisen.

WirtschaftsWoche: Herr Grote, eines Ihrer Forschungsergebnisse lautet, dass Manager oft Fusionen forcieren, um ihre Machtbasis zu stärken. Trifft das auch im Fall des diskutierten Zusammenschlusses von Deutscher Bank und Commerzbank zu?Michael Grote: Nein, denn hier scheint es einen starken Druck der Politik auf das Management zu geben, einen Zusammenschluss oder eine Zusammenarbeit zu prüfen. Laut der von Ihnen angesprochenen Studie ist der "Home Bias" besonders groß, wenn die an einer Fusion beteiligten Unternehmen räumlich nah zusammen liegen. Das ist bei der Deutschen Bank und der Commerzbank klar der Fall, liegt aber nur daran, dass sich die deutsche Finanzbranche in Frankfurt ballt. Einen "Home Bias", also eine Voreingenommenheit der Manager für Unternehmen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft im Sinne dieser Fusionsstudie, sehe ich hier nicht.

Steht das Projekt Zusammenschluss in schlechtem Licht, weil beide Partner von höchster Stelle zu einer Fusion gedrängt werden müssen?Der Prozess ist politisch getrieben, wobei ich es mir allerdings schwer vorstellen kann, dass Berlin einen Freibrief für die anschließend notwendigen Massenentlassungen ausstellt. Doch es gibt wichtige volkswirtschaftliche Argumente für einen Zusammenschluss. ...

