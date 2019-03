Gütersloh (ots) -



Gewinnspiel 200 x 50 EUR Wie geht Männeremanzipation? Wie geht Vereinbarkeit Beruf und Familie?



Aktionszeitraum: 14.03.2019-15.04.2019.



Die Spezialbrotbäckerei Mestemacher, die seit 2002 die Gleichstellung von Frau und Mann sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert, stiftet 200 x 50 Euro.



Was müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür tun?



Sie schreiben ihr Statement zu den beiden Fragen:



1. Wie geht Männeremanzipation? 2. Wie geht Vereinbarkeit Beruf und Familie?



Das Statement sollte maximal 1.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen.



Die E-Mail-Adresse lautet maenneremanzipation@mestemacher.de.



Die Gewinner werden per Losverfahren gezogen und benachrichtigt.



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Gesellschafterin Mitglied Geschäftsführung Sprecherin Mestemacher-Gruppe



Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: maenneremanzipation@mestemacher.de