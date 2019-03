Die Aktie der DWS proftiert kräftig von den Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. Sollte ein Zusammenschluss der Großbanken glücken, was wird dann aus dem Vermögensverwalter der Deutschen Bank? Geht er an die Allianz, die bislang noch abwinkt oder an einen anderen Wettbewerber? Charttechnisch hat die Aktie ein gelungene Wende hingelegt, aber wird sich daran auch eine Aufwärtsbewegung anschließen? Verlockend bleibt die Dividenden-Rendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...