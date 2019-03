SYCAMORE, Ill., March 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDEAL INDUSTRIES, INC. hat heute die Übernahme von Cree Lighting bekanntgegeben. Übernommen werden die Geschäftsbereiche für LED-Leuchten, Lampen und intelligente Beleuchtungssteuerungslösungen für kommerzielle, industrielle und Verbraucheranwendungen von Cree, Inc. (CREE - NASDAQ). Cree hatte den anstehenden Eigentümerwechsel schon heute Morgen in einer Pressemitteilung angekündigt. IDEAL erwirbt auch die Nutzungsrechte für die Marke Cree Lighting.



Cree Lighting wird ein eigener Geschäftsbereich von IDEAL und wird weiterhin vom aktuellen Führungsteam geleitet. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns sehr, Cree Lighting in der IDEAL-Familie begrüßen zu dürfen", sagte Jim James, Vorstandsvorsitzender und CEO von IDEAL INDUSTRIES, INC. "Wir übernehmen ein ganz besonderes Unternehmen, das auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet ist, und wir freuen uns darauf, Cree Lighting dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen."

IDEAL ist ein 103 Jahre altes, professionell geführtes Unternehmen in Familienbesitz, das eng mit der Elektroindustrie verbunden ist. IDEAL kann auf eine lange Geschichte erfolgreicher Innovationen und Übernahmen zurückblicken und führt seine Geschäfte mit einer langfristigen, generationsübergreifenden Perspektive. Cree Lighting wird der 20. Geschäftsbereich von IDEAL, der unter eigener Marke auftritt.

Craig Atwater, Senior Vice President und General Manager von Cree Lighting, und das Team von Cree Lighting werden IDEAL beitreten. Das Geschäft wird weiterhin von Durham, North Carolina, Racine, Wisconsin (USA) und anderen globalen Standorten aus betrieben. In den letzten zwei Jahren haben Atwater und sein Team die Rückkehr des Unternehmens zu operativer und innovativer Exzellenz vorangetrieben.

"Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns alle bei Cree Lighting sowie für unsere Vertriebspartner und Kunden", sagte Atwater. "Das Engagement der IDEAL-Familie für nachhaltiges langfristiges Wachstum wird in der gesamten Unternehmensgeschichte offensichtlich. Teil der IDEAL-Familie zu werden, bringt Cree Lighting in vielerlei Hinsicht zu seinen frühesten Grundpfeilern und Werten zurück. Unsere Mitarbeiter und Partner werden feststellen, dass IDEAL sowohl in Bezug auf die Unternehmenskultur als auch strategisch hervorragend zu Cree Lighting passt."

Die Transaktion erweitert das Portfolio von IDEAL um eine weithin anerkannte globale Marke, die für Innovation bekannt ist und über eine starke Produktpalette verfügt. Cree Lighting bringt außerdem ein leistungsstarkes Netzwerk von Beleuchtungsagenturen und Vertriebsteams, bedeutende Fertigungskapazitäten in Racine, Wisconsin (USA), ein starkes Führungsteam und eine starke Organisation sowie einen großen Anteil am wachsenden globalen Markt für kommerzielle Beleuchtung in das Unternehmen ein.

"Wir glauben, dass sich der globale Markt für kommerzielle Beleuchtung einer Phase der Transformation nähert. Gebäudeeigentümer, Architekten und Ingenieure wünschen sich eindeutig große Lösungen, die intelligent, nachhaltig und auf den Menschen ausgerichtet sind. Aber wir sehen, dass sie zu starken Marken wie Cree zurückkehren, die konstant und zuverlässig überlegene Leistung, großartigen Kundensupport und technische Exzellenz liefern können", sagte James. "Wir erwarten, dass Cree Lighting mit unserer Unterstützung und unserem Know-how unter diesen sich verändernden Marktbedingungen florieren wird."

James sagte, er erwarte, dass das Unternehmen dank der Smart Cast-Technologie und des Audacy-Funksteuerungssystems von Cree Lighting, die im Wrigley Field in Chicago, im PetCo Park in San Diego, im Broncos Stadium at Mile High in Denver und anderen großen Veranstaltungsorten in den USA, Europa und Neuseeland installiert sind, zusätzliche Wachstumschancen erschließen werde.

Über IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES, INC. ist ein globales, diversifiziertes Familienunternehmen, das überlegene Produkte und Werkzeuge für das professionelle Handwerk in der Elektro-, Kabel-, Datenkommunikations-, Luftfahrt-, Automobil- und Baubranche entwickelt und produziert. Das 103 Jahre alte Unternehmen wurde 1916 gegründet, um ideale Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern sowie Städten und Gemeinden aufzubauen. Das Unternehmen hat in vier Generationen in Familienbesitz ein kontinuierliches Wachstum und stetige Expansion erlebt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.idealindustries.com/

Über Cree, Inc.

Cree ist ein Innovator von Wolfspeed-Leistungs- und Hochfrequenz (HF)-Halbleitern, Beleuchtungs-LEDs und Beleuchtungsprodukten. Die Wolfspeed-Produktfamilien von Cree umfassen SiC-Materialien, Leistungsschaltgeräte und HF-Geräte für Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Wechselrichter für schnelles Laden, Netzteile, Telekommunikation, Militär sowie Luft- und Raumfahrt. Die LED-Produktfamilien von Cree umfassen blaue und grüne LED-Chips, LEDs mit hoher Helligkeit und Hochleistungsbeleuchtungs-LEDs für Innen- und Außenbeleuchtung, Videodisplays, Transport sowie Beleuchtungsanwendungen im Spezialbereich. Die LED-Beleuchtungssysteme und

-Lampen von Cree sind für Anwendungen im Innen- und Außenbereich erhältlich.

Weitere Informationen zu den Produkten von Cree und zum Unternehmen selbst finden Sie unter https://www.cree.com/

