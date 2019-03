Weinfelden (ots) -



Am 19. März 2009 eröffnete Lidl Schweiz die ersten Filialen. Dank

unzähligen Schweizer Partnern, treuen Lieferanten und motivierten

Mitarbeitenden ist Lidl Schweiz stetig gewachsen und hat sich

landesweit erfolgreich als Nahversorger etabliert. Für die kommenden

Jahren sind zahlreiche neue Projekte geplant.



Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz zieht eine positive Bilanz: «Wir

blicken auf 10 äusserst erfolgreiche Jahre zurück. 10 Jahre lang sind

wir - Hand in Hand mit Schweizer Partnern - stetig gewachsen. Dank

unseren motivierten Mitarbeitenden, treuen Lieferanten und unzähligen

Schweizer Partnern, sind wir zu dem geworden, was wir heute sind: ein

erfolgreicher Schweizer Detailhändler, der hohe Qualität zum besten

Preis anbietet. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese positive

Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird, und freuen

uns auf zahlreiche neue Projekte und Initiativen.»



Nachhaltige Logistik



Lidl Schweiz hat sich das Ziel gesetzt, die Filialbelieferung bis

2030 komplett fossilfrei zu gestalten. Ein erster wichtiger

Meilenstein auf dem Weg zu diesem ambitionierten Ziel war die

Inbetriebnahme von zwei rein elektrisch betriebenen Lastwagen, welche

seit 2014 bereits über 350'000 km zurückgelegt haben. Ein weiterer

wichtiger Schritt ist die Markteinführung und der Einsatz von

Flüssigerdgas-LKW (LNG) und der Aufbau einer dafür benötigten

Tankstelleninfrastruktur. Die ersten 20 LNG-Fahrzeuge werden bereits

im Sommer dieses Jahres in Betrieb genommen. LNG-Fahrzeuge reduzieren

nicht nur Treibhausgase, sondern stossen zudem signifikant weniger

Luftschadstoffe (Stickoxide -40% und Feinstaub -95%) aus. Durch den

Einsatz von Bio-LNG könnten diese Fahrzeuge komplett fossilfrei

betrieben werden. In Kooperation mit Nordur Power SNG wird Lidl

Schweiz bereits im Juni 2019 mit einem Feldversuch mit fossilfreiem

Bio LNG starten.



Lidl Schweiz ist einer der ersten Lean & Green Awardträger der

Schweiz und hat sich dazu verpflichtet die CO2-Emissionen in der

Logistik um 20% binnen maximal fünf Jahren zu reduzieren. Die

Massnahmen umfassen nicht ausschliesslich die Transportlogistik,

sondern auch eine moderne und effiziente Lagerstruktur sowie eine

fortschrittliche Gebäudetechnik.



Innovationen in den Filialen



Ein Test zum Einsatz von digitalen Preisschildern in den Filialen

wurde im Frühjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2019

beginnt die Umstellung auf die neuen Preisschilder. Lidl Schweiz

investiert rund 2 Mio. Franken in dieses Projekt. 2019 startet Lidl

Schweiz ausserdem einen Test von Self-Checkout-Kassen. Vor allem in

Stadtzentren und Ballungsräumen wurde ein Kundenbedürfnis nach

kleineren und schnelleren Einkäufen festgestellt.



Lidl Schweiz nimmt Kurs auf Stadtzentren und Bahnhöfe



Lidl ist mittlerweile in allen grossen Schweizer Städten vertreten

und wird diesen Expansionskurs auch in den nächsten Jahren weiter

vorantreiben. Anfang 2019 hat Lidl Schweiz gleich drei Filialen in

Stadtzentren eröffnet (Solothurn, Bern Schlossstrasse, Bern

Weiermattstrasse). Damit folgt das Unternehmen dem wachsenden

Bedürfnis der urbanen Bevölkerung nach einer raschen, einfachen und

preiswerten Nahversorgung mit hoher Qualität. Diverse weitere

Standorte sind in Planung. Im Januar 2019 hat Lidl Schweiz die

Einzüge in zwei Loeb-Warenhäuser in Bern und Biel angekündigt. Der

Umbau der geplanten Filiale in Bern beginnt voraussichtlich im Laufe

des Jahres 2022.



Im Jahr 2020 ist zudem die erste Eröffnung einer Bahnhofsfiliale

in Morges (VD) in der Projektentwicklung «Quartier des Halles» der

SBB geplant.



Neuverhandlung Gesamtarbeitsvertrag



Als erster Detailhändler hat Lidl Schweiz im Jahr 2013 einen

Mindestlohn von CHF 4'000 festgelegt und diesen unterdessen auf CHF

4'100 bei 41 Wochenstunden erhöht. Bei der Pensionskasse wird

vollständig auf den Koordinationsabzug verzichtet, was besonders den

Mitarbeitenden im Teilzeitpensum zugutekommt. Der im Jahr 2019

auslaufende GAV (Gesamtarbeitsvertrag) wird nun neu verhandelt und

dementsprechend fortgesetzt. Lidl Schweiz legt grossen Wert auf die

Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden und plant die Anzahl der

Lehrstellen zu verdoppeln.



Fokus auf Schweizer Produkte und Nachhaltigkeit



Der Produktionsstandort Schweiz liegt Lidl am Herzen. Seit

Markteintritt in der Schweiz führt Lidl eine Vielzahl sorgfältig

ausgewählter Schweizer Produkte im Sortiment. Rund 300 Schweizer

Lieferanten beliefern Lidl Schweiz, davon sind 60 seit Anfang mit

dabei. Mit Schweizer Produkten erzielt das Unternehmen mehr als die

Hälfte des Umsatzes.



Die umwelt- und tiergerechte Produktion ist Lidl Schweiz ein

grosses Anliegen. Die biologische Landwirtschaft ist ein wichtiger

Eckpfeiler für eine nachhaltigere Produktion von Lebensmitteln. Das

Bio-Sortiment von Lidl Schweiz hat sich in den vergangenen Jahren

stets vergrössert und liegt bei 7.0 Prozent (Anteil am

Gesamtsortiment, Stand Ende Geschäftsjahr 2018). Seit 2016 führt Lidl

Schweiz auch Bio-Weiderindfleisch im Sortiment. Damit unterstützt das

Unternehmen Bauern, die auf eine besonders tierfreundliche und

naturnahe Weidehaltung setzen.



Die Rinder werden auf zertifizierten Schweizer Bio-Betrieben

gehalten. 39 Prozent der frischen Rindfleischartikel von Lidl Schweiz

stammen vom Schweizer Bio-Weiderind. Unter seinem Label Terra Natura

führt Lidl Schweiz Fleisch von Schweinen, deren Haltung, Transport

und Schlachtung regelmässig und unangekündigt durch den Schweizer

Tierschutz STS kontrolliert werden. Lidl Schweiz plant, die Menge an

Terra Natura-Schweinen zu erhöhen und die bisher enge Zusammenarbeit

mit den Bauern weiter zu fördern.



10 Jahre Lidl Schweiz: Zahlen und Fakten



Anzahl Mitarbeitende Über 3500

Höchster GAV-abgesicherter 4'100 CHF (ohne Berufserfahrung)

Mindestlohn der Branche 4'200 CHF (ohne Berufserfahrung mit

funktionsbezogener 2-jähriger

Berufslehre)

4'350 CHF (ohne Berufserfahrung mit

funktionsbezogener 3-jähriger

Berufslehre)

Elternzeit 16-wöchiger Mutterschaftsurlaub,

2-wöchiger Vaterschaftsurlaub

Anzahl Filialen 127

Umsatz mit Schweizer Produkten Ca. 55 Prozent

Schweizer Lieferanten 300 (davon 60 seit Anfang an dabei)

Schweizer Fleisch 87% des dauerhaft gelisteten

Frischfleisches stammen aus der

Schweiz, davon 100% des frischen Kalb-

und Schweinefleisches.

Schweizer Molkereiprodukte 100% der Trinkmilch, der Butter und des

Rahms stammen aus der Schweiz.

Bio-Produkte 7,0 Prozent (Ende GJ 2018)

(Anteil am Gesamtsortiment)

Fossilfreie Filialbelieferung Bis 2030 komplett fossilfreie

Filialbelieferung

Bio-Weiderind 39% der frischen Rindfleischartikel

von Lidl Schweiz stammen vom Schweizer

Bio-Weiderind.

Investitionen in Neu- und 1.2 Mia. CHF seit Markteintritt

Umbauprojekte

Plastikreduktion Reduktion Plastikeinsatz bis 2025 um

20%

Bis 2025 alle Kunststoffverpackungen

zu 100% recyclingfähig.

CO2-neutral Erster Schweizer Grossdetailhändler,

der betrieblich CO2-neutral arbeitet;

Lidl Schweiz hat sich das Ziel

gesetzt, bis 2020 den CO2-Aussstoss um

35% zu reduzieren (gegenüber 2013).

Fairtrade-Bananen Seit Februar 2019 sind alle bei Lidl

Schweiz erhältlichen Bananen zu 100%

Fairtrade-zertifiziert.

Solaranlagen Lidl Schweiz produziert bereits auf

43'000 m2 Photovoltaik-Anlagen (PVA)

Strom für den Eigenverbrauch und gibt

den Überschuss an Strom ins Netz ab.

E-Tankstellen Lidl Schweiz betreibt landesweit

bereits 24 Gratis-E-Tankstellen.



